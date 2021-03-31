“Can Dostlara” beş yıldızlı yuva

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne bağlı uzun zamandır hizmet üreten, mevcut ihtiyacı karşılamakta zorlanan ve 17 bin 054 metrekare alan üzerine kurulu Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin modern bir görünüme kavuşmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sokak ve bakıma muhtaç hayvanların her türlü tedavileri ile barınma ihtiyaçların karşılandığı merkez, baştan sona yenilenerek modern bir görünüme kavuşacak.

SON TEKNOLOJİ CİHAZLARLA DONATILACAK

17 bin 054 metrekare alan üzerine kurulu olan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 51 köpek kulübesi, tam teşekküllü ameliyathane, kedi evi, büyükbaş hayvan barınağı ve idari bina inşa edilecek. Daha öce idari bina ve ameliyathanenin iç içe olması nedeniyle taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için yenilenen merkezde, idari bina ve ameliyathane ayrı bölümlerden oluşacak. Son teknoloji cihazlarla desteklenecek olan ameliyathanede post-op bakım ünitesi bölümüne de yer verilecek. Oluşturulacak laboratuar biriminde ultrasyon, kansayım ve röntgen işlemleri gerçekleştirilecek. Yeşil alanlara da yer verilecek yenileme çalışmalarında idare binası toplam 505 metrekare kapalı alandan oluşacak.

AMPUTE HAYVANLAR DAİMİ KONUK OLACAK

Toplam 51 köpek kulübesinin yer alacağı bölümlerde hayvanlar, annesiz yavrular, anneli yavrular, karantina, yeni gelen yavrular, kısırlaştırılacak dişi ve erkek, kısırlaştırılmış dişi ve erkek karma ile büyük yavrular sınıflarına ayrılarak barınma imkânlarından yararlanacak. Herhangi bir nedenle ampute olmuş hayvanlar, engelli bölümünde daimi konuk olarak yaşamlarını sürdürecek.

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin tamamlanıp hizmete girmesiyle birlikte sokak hayvanlarının barınma ve tedavileri için daha sağlıklı bir ortam sağlanacak.