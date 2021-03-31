Can kaybı ve vakalarda vahim artış

Türkiye'de dün 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 1376 oldu. Son 24 saatte 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi. Toplam test sayısı 38 milyon 338 bin 45'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880, vefat sayısı 31 bin 385, ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.SAĞLIK Bakanlığı, 20-26 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Yapılan güncellemede 100 bin kişide 568.84 kişi ile Samsun yine zirvede yer aldı. İstanbul ve Yalova'daki artış dikkat çekti. İstanbul 100 binde 401.62, Ankara 184.29, İzmir 156.48 olarak kayıtlara geçti. Marmara Bölgesi'nde İstanbul'u 100 binde 400.65 vaka ile Yalova izledi. Giresun ve Sinop da en çok vaka görülen iller arasında yer aldı. Çanakkale 348.81, Balıkesir 344.84 olarak tespit edildi. Mavi kategoride bulunan Şırnak, 13.57 ile vaka sayısının en az olduğu il olarak belirlenirken, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van en az vaka görülen iller oldu.