Diyanet 2021 takvimi ile Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan Bayramı tarihi için geri sayım başladı. Nisan ayına girerken gündeme gelen konular arasında yer alan bayram tarihleri ve tatil günleri ile ilgili sorgulamalar artarken sorgularken Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün, Ramazan tatili kaç gün sürecek gibi sorulara yanıt aranıyor. Bayram boyunca müslümanların eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutladığı Ramazan Bayramı tarihi belli oldu.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslüman alemini için en önemli aylardan biri olan Ramazan bayramını geride bırakarak Bayram'ı idrak edecekleri Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Diyanet 2021 dini günler takvimine göre Mayıs ayında başlayacak olan Ramazan Bayramı tarihleri şöyle;