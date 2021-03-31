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Giriş Tarihi: 1.4.2021 01:53

Düdüklü tencere patladı: Yaşlı çift yaralandı

İHA
Düdüklü tencere patladı: Yaşlı çift yaralandı

'nın ilçesinde mutfakta ocakta yemek pişirildikten sonra kapağı açılmak istenirken patlayan düdüklü tencere yaşlı çifti yaraladı

Olay, Hamidiye Mahallesi 40816 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfakta düdüklü tencerede et yemeği pişiren K.A. (74), tencerenin kapağını açmakta zorlanınca iddiaya göre eşi A.A.'dan (82) yardım istedi. A.A., tencerenin kapağını açmak isterken oluşan basınçtan patlayarak havaya fırlayan kapak, yaşlı karı kocanın yaralanmasına yol açtı. Yaralı çiftin el, kol ve gözünde sıcak sudan kaynaklı yanıklar oluşurken, sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Düdüklü tencere patladı: Yaşlı çift yaralandı
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