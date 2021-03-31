Esenlere bağışçı tarafından yapılacak okul ve kapalı spor salonu inşası için protokol imzalandı

İstanbul'da eğitime bağışlarıyla katkıda bulunan Murat Özyeğin ve ailesi'nin Esenler'de inşa edilecek Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Kapalı spor Salonu inşaatı için İstanbul Valiliği ile bir protokol hazırlandı.

AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Esenler ilçemizde Bağışçı Murat Özyeğin ve ailesi tarafından inşa edilecek ortaokul, anadolu lisesi ve kapalı spor salonu için bağış protokolü imzaladık. Bağışçımız Murat Özyeğin ve ailesine eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim" denildi.

İNŞAATLARA BAŞLANACAK



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bağışçı Murat Özyeğin arasında imzalanan protokolden sonra Esenler ilçesindeki inşaatların başlayacağı kaydedildi.