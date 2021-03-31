‘Eşimle gurur duyuyorum’

Edirne'de kâğıt toplayıcılığı yaparak Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki ailesine bakmaya çalışan Hüseyin Timur sokakta bulduğu ve içinde cüzdan, para, telefon ve banka kartı olan çantayı sahibine teslim etmişti. Timur'un bu davranışı ailesi tarafından da takdirle karşılandı. Türkiye'nin kalbini kazanan Timur ve Siverek'te yaşayan ailesi SABAH'a konuştu. Hüseyin Timur, "Alnımın teriyle günde kazandığım 80 liranın 60 lirasını eşime, çocuklarıma gönderiyorum. Siverek'te kirada oturuyoruz. Tek isteğim memleketimde iş bulup, çocuklarımın yanında olmak" derken, Yasemin Timur ise kocasıyla gurur duyduğunu söyledi.Edirne'de kâğıt toplayan Hüseyin Timur, sokaklardan birinde bulduğu, içinde cüzdan, bir miktar para, telefon, banka kartı ve kimlik olan çantayı açmadan polise teslim etti. Şanlıurfa'dan Edirne'ye kâğıt toplama işi için gelen ve kazandığı parayla memleketindeki ailesinin geçimini sağlayan 3 çocuk babası 30 yaşındaki Hüseyin Timur'un örnek davranışı herkesin takdirini kazandı. Çantanın İl Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan bir polisin annesine ait olduğu tespit edilip, sahibi Hayriye Sunar'a teslim edildi. Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, makamına davet ettiği Timur'u tebrik ederken, çantanın sahibi de Timur'a hediye verdi. Şanlıurfa Siverekli olan ve 5 ay önce Edirne'ye çalışmak için geldiğini anlatan Hüseyin Timur, SABAH'a konuştu: "Cüzdanda kredi kartları, şifreler ve para vardı. Sahibine ulaşmak istedim. İrtibat kuramayınca polise gidip, teslim ettim. Bizim kimsenin parasında, pulunda gözümüz yok. Rahmetli annem ve babam hiçbir zaman haram lokma boğazımızdan geçsin istemezdi. Ben de aileme ve çocuklarıma bugüne kadar haram bir lokma yedirmedim, alın terimle, emeğimle kazanarak aileme bakmaya çalışıyorum. Alnımın teriyle günde kazandığım 80 liranın 60 lirasını eşime, çocuklarıma gönderiyorum. Siverek'te kirada oturuyoruz. Tek isteğim memleketimde iş bulup, çocuklarımın yanında olmak."Hüseyin Timur'un Siverek'te yaşayan eşi Yasemin Timur ise 3 çocuğu Nesih (6), Mustafa (5) ve Zafer (3) ile kiracı olduğu evde yaşam mücadelesini sürdürüyor. Eşiyle gurur duyduğunu söyleyen Yasemin Timur (32) "Eşim borçlarından dolayı memleketini ve çocuklarını bırakmak zorunda kalıp çalışmaya gitti. Hiçbir zaman evine haram bir lokma getirmemiştir. Onunla gurur duyuyoruz, böyle duyarlı davranış sergilemesi beni sevindirdi. Ben de tek başıma 3 çocuğuma bakıyorum, evimiz kira, çocuklarımla birlikte yaşamımızı sürdürüyorum" şeklinde konuştu.Hüseyin Timur'un 33 yaşındaki ağabeyi Hasan Timur, kardeşinin böyle bir örnek davranış sergilemesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek "Kardeşim Siverek'te iş olmadığı için Edirne'ye çalışmaya gitti, böyle bir olayın yaşandığını duyunca kardeşimin adına yakışanı yaptığını gururla öğrendik. Maddi sıkıntısı olduğu için memleketten uzakta, çocukları her gün babasını istiyor" dedi.