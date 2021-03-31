Genç kız çatıdan atlayarak canına kıydı

Gaziantep'te, Sena Rumeysa K. (16), babasının yaşadığı 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi. Dün öğle saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde yaşayan babasının evine gelen Rümeysa K. 5 katlı binanın çatı katına çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine dışarı çıkanlar, genç kızı yerde kanlar içinde görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Anne ve babası ayrı yaşayan Sena Rümeysa K.'nin cansız bedeni, Adli Tıp morguna kaldırıldı.