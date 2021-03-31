Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir: Komşu Esnaf projesi ile dayanışma ruhunu ilçemizin her köşesine ulaştırıyoruz
Giriş Tarihi: 31.3.2021 23:16

Belediye Başkanı : Komşu Esnaf projesi ile dayanışma ruhunu ilçemizin her köşesine ulaştırıyoruz

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir: Komşu Esnaf projesi ile dayanışma ruhunu ilçemizin her köşesine ulaştırıyoruz

Belediye Başkanı , ‘Komşu Esnaf’ projesi kapsamında sosyal medyadan açıklamalarda bulunarak, “Komşu Esnaf projesi ile dayanışma ruhunu ilçemizin her köşesine ulaştırıyoruz. Belediyemizden sosyal yardım alan vatandaşlarımız artık alışverişlerini sadece mahalle esnaflarımızdan yapabilecekler. Esnafımız ayakta kalacak, Güngören kazanacak” ifadelerini kullandı.

Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir'in 'Komşu Esnaf' projesi ile ihtiyaç sahipleri ile küçük esnaf buluşuyor. Proje kapsamında Güngören İlçesi'nde ikamet eden ihtiyaç sahibi bireyler, telefon numaralarına tanımlanan bakiyelerle birlikte semtlerindeki en yakın 'Komşu Esnaf' noktasından alışverişlerini yapabiliyor.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in bu projesi kısa sürede başarı da kazandı. İlçedeki 32 olan 'Komşu Esnaf' sayısı 100'e kadar yaklaştı.

"ESNAFIMIZ AYAKTA KALACAK, GÜNGÖREN KAZANACAK"

Bu örnek proje için Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir sosyal medya hesabından açıklamalarda da bulundu. Başkan Demir, "Komşu Esnaf projesi ile dayanışma ruhunu ilçemizin her köşesine ulaştırıyoruz. Belediyemizden sosyal yardım alan vatandaşlarımız artık alışverişlerini sadece mahalle esnaflarımızdan yapabilecekler. Esnafımız ayakta kalacak, Güngören kazanacak. Komşu Esnaf projemize katılan esnafımızı ve şantiyelerimizi ziyaret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi Güngören Birlikte Daha Güzel" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir: Komşu Esnaf projesi ile dayanışma ruhunu ilçemizin her köşesine ulaştırıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA