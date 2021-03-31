Gürültü cinayetine müebbet! Anne isyanı: Bir canı 24 yıla sığdırmayı kabul etmiyorum

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Büyükçekmece'de bulunan Serinpınar Caddesi üzerinde 3 gencin 5 Şubat 2020'de boş alanda oturduğu anlatıldı. Sanık Şaban Eksil'in evinin söz konusu boş alana 50 metre uzaklıkta olduğu ifade edilen iddianamede, taraflar arasında ses konusunda tartışma çıktığı belirtildi.

Yasemin Avşar

Sanık Eksil'in 3 gencin üzerine av tüfeğiyle 5 kez ateş ettiği, Ahmet Can Avşar'ın 5 adet iri saçma tanesiyle yaralandığı ve sonrasında hayatını kaybettiği kaydedildi. İddianamede maktul Avşar'ın arkadaşları Eray Takniş ve Erkan Durmuş'un olay sırasında yaralanmadığı belirtildi. İddianamede sanık Şaban Eksil'in "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Bakırköy 19 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şaban Eksil bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, duruşmaya katılanlar Nursena Avşar, Yasemin Avşar, Kadir Avşar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan katılan avukatı, sanığın savunmasının doğru olmadığının, yapılan keşifte anlaşıldığını belirterek, "Ateş ettiği yer ve maktul ile arkadaşlarının bulunduğu yer dikkate alındığında olay yeri aydınlıktır ve sanık hedef alarak ateş etmiştir. Sanığın adli sicil kaydı da suça eğilimli kişiliğini göstermektedir. Yine sanık İstanbul dışına kaçmış ve Bursa'da yakalanmıştır. Olay sonrasında da pişmanlık göstermemiştir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz" diye konuştu.

Katılan taraf avukatı ise müvekkilinin gece geç saatlerde tehdit ve hakaret içeren sözlerle muhattap olduğunu ve huzurunun bozulduğunu ifade ederek, "Başta da bu sebepten dolayı müşteki sanık olarak ifadesi alınmıştır. Maktul müştekiler ve müvekkil arasında önceye dayalı husumet oluşturacak tanışıklık ve bir hadise yoktur. Olay öncesi müvekkil tehdit edilip aşağıya çağrılmıştır. Caydırmak ve korkutmak için hedef gözetmeden ateş etmiştir. Müvekkilimin öldürme ve yaralama kastıyla ateş etmediğini göstermektedir. Müştekilere yönelik eylemi de bu çerçevede teşebbüs aşamasında adam öldürme suçunu oluşturmaz. Değişen suç vasfı dikkate alınarak müvekkil hakkında lehe olan tüm hükümlerin uygulanmasını ve hükümle beraber tahliyesine karar verilmesini talep ederiz" dedi.



Mahkeme heyeti, sanık Şaban Eksil'in katılan Eray Takniş ve müşteki Erkan Durmuş'a karşı üzerine atılı teşebbüs aşamasında kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatine, maktul Ahmet Can Avşar'a yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Üye hakim karara muhalefet şerhi koyarak sanığın haksız takrik altında kasten öldürme, mağdurlara karşı da haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Duruşma sonrası konuşan anne Yasemin Avşar, "Bir defa cezayı beğenmedik. O benim canımı aldı, hepimizin canını aldı. Bir canı 24 yıla sığdırmayı kabul etmiyorum ben. İnanıyorum ilahi adalet var. Elbet herkes yaptığıyla bir gün yüzleşecek. Beni de ancak evladını kaybeden anneler anlar başka kimse anlamaz" dedi.