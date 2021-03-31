Happy Center çalışma saatleri 2021! Happy Center saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin önde gelen marketlerinin çalışma saatleri milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Bu marketler arasında Happy Center da yer alıyor. Happy Center çalışma saatleri de pandemi sürecinde değiştirilmişti. Peki, 2021 Happy Center güncel çalışma saatleri nasıl ve Happy Center kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, hafta içi ve hafta sonu Happy Center çalışma saatleri…

HAPPY CENTER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çok yüksek riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağın devam edecek ve marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Happy Center Market; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir. Ancak bayram tatillerinde çalışma saatleri farklıdır.

HAPPY CENTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Happy Center Market; hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

Happy Center Market; Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Pazar günü Happy Center Market düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.

HAPPY CENTER İRTİBAT NUMARASI

Happy Center Market Genel Müdürlük binası, Zafer Mah. 160. Sokak No:8 Esenyurt / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Happy Center Market Telefon Numarası: 444 37 37

HAPPY CENTER MARKET HAKKINDA

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Yaklaşık 50 yıldır ata-baba mesleği olan gıda işi, babamız Nadir Altun'un girişimiyle başlayan çok uzun bir serüven. Daha sonraları Şefik Altun ve biraderlerinin İstanbul Tahtakale'de distribütörlükleri ve bunun akabinde ailenin bir gurubunun Rami'de yaptığı gıda toptancılığı en nihayetinde perakende sektöründe buluşturdu. 1996 yılında sektöre Altun Gıda olarak başlayan şirketimiz Happy Center la birlikte gülümseyen felsefesi ve yepyeni gülen yüzüyle yerini almış oldu.