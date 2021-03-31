Havuz suyunu boşaltırken akıma kapıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde işlettiği otelin çocuk havuzundaki suyu boşaltmak isterken akıma kapılan Mehmet Bozdoğan (46) yaşamını yitirdi. Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisinde dün işlettiği otelin çocuk havuzundaki suyu boşaltan Mehmet Bozdoğan, akıma kapıldı. Otel çalışanları bir süredir haber alamadıkları Mehmet Bozdoğan'ı merak etti. Kontrol etmek için çocuk havuzuna gelen çalışanlar, Bozdoğan'ı havuzun içinde hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesinin ardından otele sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Bozdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Bozdağ'ın cesedi morga kaldırıldı.