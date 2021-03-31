HES kodu riskli 2 yolcu, Kırıkkale’de yurda yerleştirildi

Z.E. ve A. E. isimli yolcular, İtalya'dan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra İstanbul'dan Muş'a hareket eden yolcu otobüsüne bindi. Otobüs, Kırıkkale-Ankara karayolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kontrol noktasında durdurularak polis ekiplerince yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı.

Yapılan sorgulamada yolculardan Z.E. ve A. E.'nin HES sorgulamasında koronavirüs risklisi olduğu anlaşıldı. Olay üzerine İl Salgın Denetim ekiplerince her iki yolcuya, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 4 bin 50'şer lira para cezası kesildikten sonra yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.