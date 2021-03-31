Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri HES kodu riskli 2 yolcu, Kırıkkale’de yurda yerleştirildi
Giriş Tarihi: 1.4.2021 01:07

HES kodu riskli 2 yolcu, ’de yurda yerleştirildi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
HES kodu riskli 2 yolcu, Kırıkkale’de yurda yerleştirildi

’dan ’ye giriş yaptıktan sonra otobüsle ’a giden HES kodu riskli çıkan 2 yolcu, ’de yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.

Z.E. ve A. E. isimli yolcular, İtalya'dan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra İstanbul'dan Muş'a hareket eden yolcu otobüsüne bindi. Otobüs, Kırıkkale-Ankara karayolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kontrol noktasında durdurularak polis ekiplerince yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı.

Yapılan sorgulamada yolculardan Z.E. ve A. E.'nin HES sorgulamasında koronavirüs risklisi olduğu anlaşıldı. Olay üzerine İl Salgın Denetim ekiplerince her iki yolcuya, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 4 bin 50'şer lira para cezası kesildikten sonra yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
HES kodu riskli 2 yolcu, Kırıkkale’de yurda yerleştirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA