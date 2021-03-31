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Giriş Tarihi: 31.3.2021

Hortumlu katile indirimsiz ağır müebbet

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Hortumlu katile indirimsiz ağır müebbet
Konya'da, 2 yıl önce 2 aylık hamile dini nikahlı eşi Halideyi El Hamid'i, hortumla dövdükten sonra başına sopayla vurup öldüren Suriyeli koca Mahmud El Hüseyin'e (34) indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. El Hüseyin'in, eşinin hamile olduğunu bilmediğini söylese de evde gebelik test kitinin bulunmasının hamile olduğunu bildiğini gösterildiği belirtilerek, eşinin başka biriyle ilişkisi olduğuna dair anlatımlarındaki çelişkili beyanlarının da haksız tahrik indiriminden faydalanmak için yaptığına kanaat getirildi. Mahkeme, sanığın, 112'yi aradığında eşi için ambulans istememesi ve eylemi gebe ve savunmasız bir kadına karşı işlemesi gerekçesiyle cezada indirim yapmadı. Savcı ise asgari oranda haksız tahrik hükümleri ve takdir indirimi uygulanmadığı için mahkemeye itirazda bulundu.
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Hortumlu katile indirimsiz ağır müebbet
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