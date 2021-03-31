Hüseyin Timur :‘Eşimle gurur duyuyorum’





İŞ BULAMAYINCA EDİRNE'YE GİTTİ

Hüseyin Timur'un 33 yaşındaki ağabeyi Hasan Timur, kardeşinin böyle bir örnek davranış sergilemesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek "Kardeşim Siverek'te iş olmadığı için Edirne'ye çalışmaya gitti, böyle bir olayın yaşandığını duyunca kardeşimin adına yakışanı yaptığını gururla öğrendik. Maddi sıkıntısı olduğu için memleketten uzakta, çocukları her gün babasını istiyor" dedi.



Aile Bakanı Selçuk'tan 'kadına şiddetle mücadele' açıklaması

Şiddetle mücadeleden ödün vermeyiz