İkinci defa mühürlendi! 39 bin lira ceza yediler

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul Sancaktepe'de bir adres denetlendi. Sabah saat 00.05 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde bulunan 9 kişiden 5'inin yasa dışı kumar oynadıkları tespit edildi. Önceden de aynı gerekçeyle mühürlendiği belirlenen iş yerinin sorumlusu E.D. hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Söz konusu adreste yasa dışı kumar oynayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere 39 bin 182 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız faaliyet yürütüldüğü tespit edilen iş yeri ikinci defa mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.