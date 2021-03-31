İstanbul’da halı saha ve yüzme havuzları açıldı

İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Buna göre; daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecek. Kararda, yeme-içme yerlerinin 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde çalışacağı, cumartesi ve pazar günlerinde ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet vereceği vurgulandı.