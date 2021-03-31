Kadını el üstünde tutan kent: Tokat





Çalışanları, bu konuda eğitim almış kadın ağırlıklı personelden oluşuyor. Ayrıca kadrolu 2 psikologdan da destek alıyoruz. Tokat'ta aile bağları tutkun olduğu için, diğer illere göre şiddet olaylarının çok yaşanmadığı bir il. Ama bu, yaşanmayacağı anlamına da gelmez. Tüm kadınları, telefonuna KADES uygulamasını indirmeye çağırıyoruz. 2020-2021'de, aile içi ve kadına şiddete karşı bilgilendirme eğitimleri kapsamında, 6 bin 97 broşür dağıtarak 134 afiş astık. 9 bin 187 kadını bilgilendirdik. 610 personelimize de bu konuda eğitim verdik."



Muğla’da kadına şiddet kamerada

Aile Bakanı Selçuk'tan 'kadına şiddetle mücadele' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den kadına şiddet açıklaması