Kandıra sahilleri için önemli toplantı

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve Kandıra sahillerini konu alan Kandıra Sahilleri Koordinasyon Toplantısı 2021 yılı için gerçekleştirildi. Kandıra Namazgâh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda 2020 yüzme sezonu değerlendirilmesi ile 2021 yüzme sezonunda yapılacak çalışmalar ve talepler görüşüldü. Toplantıda önümüzdeki yaz sezonunda yapılması gerekenler kararlaştırıldı.

GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI

Kandıra Sahilleri Koordinasyon Toplantısı Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ile belediyenin ilgili müdürlükleri, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlıklar ile Belde A.Ş. yönetici ve ilgili personelleri katılımları ile gerçekleştirildi.

TESPİTLER VE TALEPLER

Toplantıda Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Kandıra sahillerinin Kocaeli için önemini aktardı. Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Yüksel Demircan tarafından Kandıra sahil bandında bir önceki dönemde gerçekleştirilen çalışmalar ve bu sezon gerçekleştirilecek çalışmalar ile tespit ve taleplere ilişkin sunum yapıldı.

ALINAN KARARLAR

Söz konusu toplantıda; Kerpe, Kapri, Sardala ve Seyrek bölgelerinde doğal yapının bozulmaksızın vatandaşların kullanımına hazır hale getirilmesi, yaşanan araç trafiğine ilişkin önlemlerin alınması, çadır alanlarının oluşturulması, atıkların yönetiminin gibi konularda ilgili birimler tarafından görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde çalışmaların yapılacağı ve en kısa sürede tamamlanacağı kararlaştırıldı.