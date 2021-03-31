Kazara kayınpederini öldüren zanlı, serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, Kocaöz beldesindeki bir nikahta tabancayla havaya ateş açılması sonucu yaralanan Ali A, kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan zanlı A.Y. ise İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

OLAY

İddiaya göre, A.Y. (27), 25 Mart'ta katıldığı nikah töreninin ardından, gelin ve damadın Kocaöz beldesindeki bir eve getirildiği sırada belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla havaya ateş etmiş, çıkan mermi kazara kayınpederi Ali A'nın (55) başına isabet etmişti. Durumu ağır olan Ali A, hastaneye kaldırılmıştı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y'yi gözaltına almıştı.