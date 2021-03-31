Kendini polis ve jandarma olarak tanıttı: 813 bin liralık vurgun yaptı

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendini asker ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik çalışma başlattığı bildirildi.

Kırıkkale'nin merkez Hacılar Beldesinde ikamet eden H.B. (37) takibe alındığı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak söz konusu şahsa yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda farklı tarihlerde vatandaşları kandırarak 813 bin lira toplandığı ve çok sayıda banka hesap cüzdanı ve kartları ele geçirildiği aktarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği bildirildi.