KİM market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 2021 KİM market çalışma saatleri!

Müşteri memnuniyeti esasıyla 1986 yılından bu yana hizmet veren KİM marketler zinciri İstanbul, İzmir, Edirne, İzmit, Tekirdağ ve pek çok ilimizde bulunan mağazalarıyla 2500'ü aşkın çalışanıyla birlikte halkımıza hizmetlerini sürdürüyor. Diğer yandan alışverişe çıkacak olanlar KİM market çalışma saatleri ile ilgili olarak 2021 KİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtlarını merak ediyor.

KİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

KİM marketten alışveriş yapmayı planlayanlar KİM market açılış ve kapanış saatlerini ve hafta sonları çalışıp çalışmadığını öğrenmek istiyor. İşte 2021 KİM market çalışma saatleri ve diğer tüm detaylar…

KİM MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çok yüksek riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağın devam edecek ve marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.



Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve Cumartesi günü 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

KİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Kim Market hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

Kim Market, Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Pazar günü Kim Market düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.

KİM MARKET HAFTA SONLARI ÇALIŞIYOR MU?

Haftanın 7 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar) hizmet vermektedir.