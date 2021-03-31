Koronavirüsün zirve yaptığı Samsun'da pes dedirten anlar! Testi pozitif çıkan kişi otobüste yakalandı

Yapılan uygulamada Y.Y.(49) isimli şahsın yapılan HES kodu sorgulamasında pozitif olduğu tespit edildi. Karantina ihlalinde bulunan şahıs, Münevver Ayaşlı Kız Yurdu'na götürülmek üzere sağlık ekibine teslim edildi.

Jandarma ekipleri şahıs hakkında 1593 sayılı Kanun'un 282. maddesi gereğince 3 bin 469 TL idari yaptırım uyguladı.