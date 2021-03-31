Kuştepe’nin turizm elçisi

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde yaşayan kadın girişimci ve kurgusal fotoğrafçı Gülşen Gürses, fotoğrafçıları köyüne çekmek için açık alanda farklı konseptler hazırlıyor. Kuştepe köyünde yaşayan köy sakinlerinin "turizm elçisi" dediği Gürses, bölgenin ve köyünün tanıtımı için yaklaşık 4 yıl önce Pavli Atölyesi'ni kurdu. Atölyede fotoğraf tutkunları için çalışmalar yürüten Gürses, geçen yıl 370 nüfuslu köyüne yaklaşık 15 organizasyonda binden fazla fotoğrafçının gelmesini sağladı.Gürses, periyodik aralıklarla farklı obje ve konularla fotoğrafçılar için konseptler oluşturuyor. Kimi zaman bağ bozumu, kimi zaman kına gecesi, kimi zaman hasat canlandırması konseptleri düzenleyen Gürses, bu kez yıkılan evlerin asırlık pencere çerçevelerinden "geçmişten geleceğe" adlı tema oluşturdu. Gürses, konsepti için yıkılan evlerden topladığı çerçeveleri aslına uygun onardı. 20 fotoğraf sanatçısının katıldığı etkinlikle, köyün kızları da tanıtım amacıyla modellik yaptı.Yöresel kıyafetleri ile modellik yapacak olmanın heyecanını yaşayan köy sakinleri, makyajları için önce aynanın, daha sonra da fotoğraf çekimi için asırlık pencerelerin karşısına geçti.Pavli Atölyesi kurucusu Gülşen Gürses, köyünün tanıtımı amacıyla etkinlikler düzenlediğini söyledi. Kovid-19 nedeniyle bir süredir etkinlik yapamadıklarını ve bu süreçte yeni konsept arayışına girdiğini belirten Gürses, pencereler ile oluşturduğu konseptin, fotoğraf sanatçılarının ilgisini çektiğini ifade ederek, "Asırlık çerçevelerimizle geçmiş ile gelecek arasında köprü kuruyoruz" dedi. Köy sakinlerinden Duygu Uzantaş ise hayatında ilk kez modellik yaptığını ve çok heyecanlı olduğunu aktardı.