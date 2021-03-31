Malatya'dan içinizi ısıtacak kareler... Erken doğan buzağıya bebekler gibi bakıyor

Buzağıyı adeta bir bebek gibi beslediklerini anlatan Arıkan, evdeki herkesin buzağının yaşaması için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Günlük 5 litreden fazla sütü biberonla verdiğini de belirten Arıkan, buzağıya ailece çok alıştıklarını da dile getirdi.