Malatya'dan içinizi ısıtacak kareler... Erken doğan buzağıya bebekler gibi bakıyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Kaldırım Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan Hacı Arıkan'a ait ineklerden biri erken doğum yaptı. 1 ay erken dünyaya gelen dişi buzağı için veterinerin fazla yaşamaz dediğini anlatan çiftçi Hacı Arıkan, evine götürdüğü yavru buzağıyı burada beslemeye başladı.
4 gündür buzağısını evde beslediğini belirten çiftçi Arıkan, "Buzağını eve getirip banyoda şampuanla güzelce yıkadıktan sonra saç kurutma makinesi ile her yerini kuruttum.
6 GÜN SONRA ANNESİNE KAVUŞACAK
Şu anda evin baş köşesinde yer yaparak burada besliyoruz. 4 gündür bizimle, 6 gün daha kaldıktan sonra anasının yanına bırakacağız" dedi.