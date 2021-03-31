Mersin'de lük araç vurgunu: 25 saniyede 50 bin lira!

Yapılan çalışmalarda şahısların M.A., H.A., R.K. ve Ş.U. olduğunu, bölgeye kiraladıkları bir otomobille geldiklerini ve o otomobille kaçtıkları tespit edildi. PTS kayıtlarından otomobilin plakasını da belirleyen ekipler, daha sonra yaptığı operasyonlarla biri kadın, 2'si 18'yaşından küçük 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan otomobilin farları ele geçirildi.