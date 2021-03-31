Mesafesiz eğlenen 25 kişiye 78 bin lira ceza!

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Maltepe İlçesi'ne bağlı Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerini denetledi. Adreste 25 kişinin olduğu, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, içeride iş yerinin kapasitesinin üzerinde kişi olduğu ve iş yerinin amaç dışı faaliyetler yürüttüğü tespit edildi. İş yerinin sorumlusu M.E.'ye yasal işlem yapıldı. İş yerinde bulunan 25 kişiye ise "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 78 bin 750 lira idari para cezası kesildi.