Mübaşir, adliyenin 7. katından atladı

Bakırköy Adalet Sarayı'nda görev yapan mübaşir 7. kattan atlayarak canına kıydı. Dün meydana gelen olayda adliyede mübaşir olarak görev yapan R.E.Y. 7. kattan atladı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, R.E.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Bakırköy Adliyemizde mübaşir olarak görev yapmakta olan R.E.Y'nin bir süredir kronik psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olduğu anlaşılmıştır. Adalet teşkilatımız adına personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.