Muş'ta ‘Afet Farkındalık’ standı kuruldu

Muş Valiliği önünde kurulan stant ile vatandaşlara deprem ve diğer afetlerle ilgili bilgilendirmek için el broşürü dağıtıldı.

Afet ve Acil Durum İl Müdürü Veysi As, gazetecilere yaptığı açıklamada,2021 Yılı AFAD eğitim yılı kapsamında ilimizin birçok özel ve kamu kurumlarına afet farkındalık eğitimi verdiklerini söyledi.

Muş ve çevresinde meydana gelebilecek yangın, çığ, deprem gibi çeşitli afet olaylara nasıl hazırlıklı oluruz bunlara karşı nasıl önlemler alınır konusunda vatandaşı bilgilendirmeye çalıştıklarını aktaran As şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi kapsamında Ülke genelinde 51 milyon insana eğitim verileceği düşünülmekte. İlimiz için ise değişik yerlerde standalar kurarak, yaklaşık 3000 bin insana ulaşmamız gerekiyor. Bu gün ise gönüllü arkadaşlarımızla birlikte burada kurduğumuz çadırda Vatandaşlarımıza el broşürü dağıtarak bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çünkü Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Bingöl Karlıova Muş üçgeninde fay hattı var. Ülke geneli düşündüğümüzde deprem bölgesi olduğumuzu biliyoruz.1966 yılından buyana büyük bir deprem yaşamadık ama har an afete hazırlaıklı olalım diye vatandaşımızın tamamına ulaşarak bilgilendirmeye çalışıyoruz."

AFAD gönüllüsü Sümeyye Demirtaş ise; "Ülkemizde afet bir gerçek ama yaşanan depremse doğal olayı afete çevirme sebepler olduğunu belirterek, biz bunlar engellenmeliyiz ki afet olmasın Türkiye Japonya'dan sonra en çok deprem bölgesidir. Biz de bu kapsamda bizde burada broşür dağıtarak vatandaşımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz " diye konuştu.