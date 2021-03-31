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Giriş Tarihi: 31.3.2021

NASA turnuvasında yarı finalde

HASAN AY HASAN AY
NASA turnuvasında Van Gölü yarı finalde
NASA Dünya Gözlemevi'nin, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş Dünya fotoğraflarından oluşan yarışmasında Van Gölü fotoğrafı yarı finale kaldı. Dünya Turnuvası adı verilen online yarışmada yer alan 32 fotoğraf arasında, katılımcıların oylarıyla en iyi 4 fotoğraftan biri seçilen Van Gölü, yüzde 52.5 oy alarak Maysak Tayfunu'nun uzaydan çekilmiş fotoğrafını eledi. Gölün yarı finaldeki rakibi ise Bahamalar üzerindeki devasa bulut kulesi oldu.
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NASA turnuvasında Van Gölü yarı finalde
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