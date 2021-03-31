Nusaybin’de bir erkek, kız kardeşini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

Muş'un Nusaybin ilçesinde madde bağımlısı olduğu ve ismi öğrenilemeyen bir erkek, bilinmeyen nedenlerden dolayı kız kardeşinin vücudun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olaydan sonra ismi öğrenilemeyen erkek kardeş kaçtığı öğrenildi.

İhbar, üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kız ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra durumu ağır olan kız ambulans ile Mardin devlet hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri kaçan erkek kardeşi yakalamak için soruşturma başlattı.