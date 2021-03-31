O istismarcı dışarı çıkamadı

Çocuklar vatandır diye çıktıkları bu yolda UCİM'in kurulmasına ve binlerce insanı toplayan altı öğrencisinin fitili ateşlediğini söyleyen Özkan, "Çocuklar sizlere müjdem var. Müjde şu; sanık tutuklu ve dosya Yargıtay'a gidecek. O istismarcı dışarı çıkmadı. Bugün adalet yerini buldu. Mücadelemize yurdun her yerinde devam edeceğiz. Sizler yeter ki huzurlu ve mutlu olun. Bizler sizler için ses çıkaracağız. Konuşun çocuklar. Çocuklar vatandır, konuşun. İstismarcılara karşı durun. Hainlere, sahtekarlara, çocuklara iğrenç elleriyle dokunanlara sesleniyorum. Sizlerin köklerini kurutana kadar mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.



DOSYA YARGITAYA GİDECEK VE KESİNLEŞECEK



UCİM Türkiye Hukuk Koordinatörü ve İzmir İl Temsilcisi Avukat Candan Tekin Çekiç ise, "Bugün çok gururluyuz. Kahraman çocuklarımıza buradan ben de teşekkür etmek istiyorum. Onların sayesinde çocuk dostu, çocuk savunucuları bizler bir araya geldik. Karşı tarafın avukatının hiçbir savunmasında bizlere, öğretmenimize ve derneğimize yaptığı saldırılara itibar edilmedi. Heyet tarafından eski karar tekrar edildi. İtirazları sonucunda dosya Yargıtay'a gidecek ve kesinleşecek. Çocuklar sonunda huzur bulacaklar" dedi.

OLAY



Menderes ilçesinde 17 Mayıs 2014'te jandarmaya gelen telefon ihbarında Sancaklı Mahallesi'ndeki okulda 20 yıldır öğretmen ve vekil müdürlük yapan Adil Şahintürk'ün 6 kız öğrenciye cinsel içerikli film izletip, cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüş, 6 ile 11 yaşları arasındaki öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadeleri alınmıştı. Suçlamaları reddeden Şahintürk tutuklanmış, hakkında 102 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 82 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından 'usuldeki eksiklikler' nedeniyle bozulan emekli öğretmen Adil Şahintürk'ün yeniden yargılanmaya başlanmıştı.