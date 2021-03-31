Öğrenciler sosyal kültürel etkinliklere online olarak devam ediyor

Öğrencilerin salgın döneminde de kültürel sosyal faaliyetlerden yoksun kalmamalarını amaçladıklarını belirten Yenice Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi Dr. Elif Marıl, "Öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almaları için çalışmalarımızın yanında mezun olduklarında çeşitli konularda da bilgi sahibi olmaları için örgün eğitimde, okulumuz da çeşitli kültürel sosyal faaliyetlerde bulunuyorduk. Ama salgın nedeniyle öğrencilerimiz eğitimlerine online olarak devam ediyorlar. Bizler de istedik ki bu dönemde de çeşitli kültürel sosyal etkinliklerden öğrencilerimiz yoksun kalmasınlar. Bunun için çeşitli alanlarında etkin ve kariyer sahibi olan kişilerle öğrencilerimizi online olarak buluşturuyoruz. Online olarak öğrencilerimiz ile buluşan değerli katılımcılar, öğrencilerimiz ile hem bilgilerini paylaşarak öğrencilerimizin fikir sahibi olmalarına etken olurken, öğrencilerimiz ile soru cevap şeklinde sohbet etme imkanı da buluyorlar" dedi.





İLK ONLİNE BULUŞMA 15 MART TARİHİNDE OLDU



Öğrencilerin ilk online sosyal ve kültürel etkinliğinin 15 Mart tarihinde Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile yaptı. 25 öğrencinin aynı anda çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği seminerde proje tabanlı çalışmalara ilgi duyan gençlerin girişimci yanlarını da geliştireceğine vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan proje destekleri hakkında bilgiler verdi. İş hayatına atılırken güçlü bir özgeçmişe sahip olmanın önemine değinerek, proje faaliyetleri ile zengin bir öğrencilik yaşamaları ve edinecekleri deneyimler ile nitelikli referans oluşturmaları yönünde önerilerde bulundu.



Öğrencilerin 23 Mart'taki ikinci online buluşması ünlü oyuncu Erman Saban ile oldu. Öğretim Üyesi Elif Marıl fırsat bulundukça etkinliklere devam edileceğini böylece öğrencilerin kültürel sosyal etkinliklerden yoksun kalmayacaklarını sözlerine ekledi.