'Öpücük' rüşvet sayıldı! Gaziantep'i karıştıran olay...





"FUHUŞ İHBARI GELİNCE S.B.'Yİ ARADIM"

Polis memuru E.E. ise savcılık tarafından alınan savunmasında, S.B.'yi yaklaşık 1 yıl kadar önce fuhuştan idari işlem yaptığı için tanıdığını bir yıl sonra tekrardan karşılaştığını anlattı. S.B.'nin kendisine görüşmek istediğini söyleyerek telefon numarasını verdiğini bir hafta sonra da aradığını aktaran E.E., "S.B bana bu ortamdan uzaklaşmak istediğini söyledi. Ben de 'Bir sıkıntın olursa ara ben sana yardımcı olmaya çalışırım' dedim. Sonra birkaç kez görüştük. Birkaç defa onu ekip aracı ve özel aracımla evine bıraktım. Büronun WhatsApp grubuna S.B.'nin adresiyle ilgili fuhuş ihbarı gelince S.B'yi arayarak 'Sizin adresten ihbar geldi. Hani sen bu işleri bırakmıştın' dedim. O da bana 'Ben kesinlikle fuhuş yapmıyorum. İstersen gel binanın kamera kayıtlarına bak. Bana çamur atıyorlar' dedi. Ben de gidip S.B.'nin eşi M.B. ile kamera kayıtlarını inceledim. Herhangi olumsuz bir duruma rastlamadım" ifadelerini kullandı.