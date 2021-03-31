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Giriş Tarihi: 31.3.2021

Oyuncu hayatını kaybetti

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Oyuncu Kaya Akarsu hayatını kaybetti
Ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu 78 yaşında hayatını kaybetti. Birçok kült eserin seslendirmesini yapan, Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı gibi birçok dizi ve filmde görev yapan sanatçı Kaya Akarsu'nun vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Akarsu'nun sevenleri duydukları acı haberin ardından sosyal medya hesapları üzerinden Akarsu'nun ailesine ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.
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Oyuncu Kaya Akarsu hayatını kaybetti
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