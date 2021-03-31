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Giriş Tarihi: 31.3.2021 10:07

Palet fabrikasında yangın 200 bin liralık zarar var

ABBAS ÇAKAR
Palet fabrikasında yangın 200 bin liralık zarar var

Gebze İlçesinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında, gece geç saatlerde çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu. Fabrikada yangın nedeniyle 200 bin liralık zarar oluştuğu öğrenildi.

Kocaeli Gebze İlçesi Balçık Mahallesinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında, gece saat 01.30 sularında yangın çıktı.

Henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Gebze, Çayırova ve Kocaeli merkezden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mollafenari Gönüllü itfaiye ekibinin de müdahalesi ile toplamda 7 araç ve 21 personel söndürme çalışmalarına katıldı. Güçlükle kontrol altına alınan ve ilk tespitlere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangında 1 forklift ve 100 paletin zarar gördüğü ve yaklaşık 200 bin lira bir zarar oluştuğu öğrenildi.

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Palet fabrikasında yangın 200 bin liralık zarar var
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