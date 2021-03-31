“Pandemi nedeniyle oluşan yaraları toplumsal dayanışmayla giderebiliriz”

Klinik Psikolog Sümeyye Ündar, pandemi sürecinde ortaya çıkan psikolojik tepkiler, aşırı korkudan kayıtsızlığa kadar çeşitlilik gösterdiğini belieterek; "Bu dönemdeki psikolojik etkilerin her zaman kısa süreli olmayabilir, kalıcı ruhsal problemlere yol açabilir. Pandemide en sık karşılaşılan ruhsal bozukluklar; duygu durum bozuklukları, TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) ve kaygı bozukluklarıdır. Salgın sırasında sevdiklerini kaybeden bireylerde depresyon gelişebiliyor. Birey sevdiklerini koruması gerektiğine ya da hastalığın bulaşmasından kendisinin sorumlu olduğuna inanırsa, yoğun suçluluk duyguları yaşayabilir.

İnsanlar hastalık kapma tehdidine karşılık, tekrarlayan kontrol etme ve güvence arama davranışı gösterebiliyorlar. Aşırı ve tıbbi olarak gereksiz kontrol ve güvence arama, sağlığı hakkında normalden fazla endişelenen insanların temel bir özelliği olarak görülebilir. Covid-19'a yakalanma endişesi fazla olan bireyler, kendilerini korumak için uzun bir zaman harcayabiliyorlar. Örn; önerilen şekilde el yıkamaktan daha ağır davranışlar veya güvenlik davranışları gösterebiliyorlar.

Kişilerde alkol ve madde kullanımının çeşitli nedenlerle artış gösterebileceğini belirten Klinik psikolog Ündar; "Kişilerde pandemi sürecinde kliniklere gidilememesi veya başvuruların ertelenmesi nedeniyle alkol ve madde kullanım bozuklukları da dahil olmak üzere ruhsal hastalıklarda şiddetlenme görülmektedir. Salgının uzun dönemli etkileri arasında kişiler arası ilişkinin zayıflaması da yer alır. Pandemi sürecinde, sosyal ilişkimizi sürdürmek, arkadaşlarımızda iletişim içinde olmak, duyguları paylaşmak için bir olanak olurken, stresi azaltmak için de bir kapı sağlayacaktır. Pandemi sürecinde fiziksel ve sosyal kısıtlamaların ruh sağlığı üzerinde olan etkileri dikkate alarak yaklaşımda bulunulmalıdır. Pandemi dönemi, yoksul kesimlerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırmaktadır. Evde kalmanın önerildiği pandemi döneminde stresle başa çıkmaya, psikolojik ve fiziksel dayanıklılığı artırmaya yönelik adımların halkın fazla olan kesiminde bir karşılık bulabilmesi için, öncelikli olarak dar gelirlilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekir. İnsanların ruhsal açıdan kendilerini güvende hissedebilmeleri için salgınla ilgili bilgiler, atılan adımlar toplumla açık bir şekilde paylaşılmalı, şeffaf olmaya dikkat edilmelidir. Pandemi nedeniyle oluşan yaraların sarılması için toplumsal dayanışma ve paylaşım çok önemlidir. " dedi.