Para dolu kasayı çalıp taksiye bindi! Maskesiz hırsızı araç içi kamerası ele verdi

İstanbul Esenyurt'ta iki soyguncu gece saatlerinde girdikleri bir evden 200 bin lira çaldı. Olayın ardından kayıplara karışan bir şüpheliyi, maskesiz bindiği taksinin araçiçi kamerası ele verdi. Yaşanan olaya ilişkin çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi Beyoğlu'nda yakalara gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Maskesiz şüphelinin o anları, araçiçi kamerası tarafından işte böyle görüntülendi.

Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre iki soyguncu önceden belirledikleri bir adrese girdi. Daireyi gezmeye başlayan hırsızlar, evde buldukları çelik zırhlı bir kasayı açmaya çalıştı. Kasayı açmayı başaran ikili, içerisinde bulunan 200 bin lirayı çalarak olay yerinden uzaklaştı. İzlerini kaybettirmek ayrılan hırsızlardan biri, sokak üzerinde bulunan bir taksiye binerek kayıplara karıştı. Sabah uyandıklarında soyulduklarını anlayan ev sahibi ise polisi arayarak ihbarda bulundu.

MASKESİZ BİNDİ YAKAYI ELE VERDİ



Yaşanan olaya ilişkin çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerden birinin soygunun hemen ardından taksiye bindiğini ve Beyoğlu'nda indiğini belirleyen Esenyurt Emniyeti, söz konusu taksinin araçiçi kamerasını incelemeye aldı. Maskesiz hırsızın kimliğini tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Polis, Metin K. isimli şüpheliyi Tarlabaşı'nda saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI



Gözaltına alınarak Kıraç Polis Merkezi'ne getirilen Metin K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Esenyurt Polisi, soyguna karışan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.