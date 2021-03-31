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Giriş Tarihi: 31.3.2021 14:44

'te kamyonetle polislerin bulunduğu otomobil çarpıştı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Pendik'te kamyonetle polislerin bulunduğu otomobil çarpıştı

'te kavşakta kamyonetle içinde özel harekat polislerinin bulunduğu otomobil çarpıştı. Kavşakta meydana gelen kazada 3 polis memuru ile kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Pendik, Harmandere Mahallesi Dedepaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kavşakta Bilal Cem yönetimindeki kamyonetle içinde Özel Harekat polislerinin olduğu otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerlere sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan Fatih T., Kadir Safa B. ve Muhammed B.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada hafif sıyrıklarla atlatan kamyonet sürücüsü ve Özel Harekat polisleri sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Yapılan incelemelerin ardından kaza yapar araçlar çekiciyle kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Pendik'te kamyonetle polislerin bulunduğu otomobil çarpıştı
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