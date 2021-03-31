Pendik'te kamyonetle polislerin bulunduğu otomobil çarpıştı

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Pendik, Harmandere Mahallesi Dedepaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kavşakta Bilal Cem yönetimindeki kamyonetle içinde Özel Harekat polislerinin olduğu otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerlere sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan Fatih T., Kadir Safa B. ve Muhammed B.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada hafif sıyrıklarla atlatan kamyonet sürücüsü ve Özel Harekat polisleri sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Yapılan incelemelerin ardından kaza yapar araçlar çekiciyle kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.