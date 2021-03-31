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Giriş Tarihi: 31.3.2021

’nun kâğıt üzeri çini eseri, satışa çıktı

Picasso’nun kâğıt üzeri çini eseri, satışa çıktı
Artankara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda Galeri Selvin tarafından sergilenen dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun Avignonlu kızları anlattığı kâğıt üzeri çini eseri, satışa sunuldu. 6 ülkeden 107 galeri ve bine yakın sanatçının resim, heykel, cam işi ve enstalasyon çalışmalarının yer aldığı fuar, önceki gün kapılarını sanatseverlere açtı. İstanbul'un önde gelen sanat galerilerinden Galeri Selvin tarafından sergilenen Picasso'nun kâğıt üzerine çini eseri de 34 bin euro'dan (yaklaşık 332 bin lira) satışa çıktı. AA
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Picasso’nun kâğıt üzeri çini eseri, satışa çıktı
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