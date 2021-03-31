Plajlarda yeni dönem! işletme belgesi zorunluluğu





Beş yıldızlı otel ve tatil köylerine, müşterilerine yönelik transfer hizmeti verme imkânı getirildi. Ancak bu hizmet seyahat acentası aracılığıyla gelen müşterilere sunulamayacak. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde; lüks çadır tesisleri kurulmasının da önü açıldı.