Arapça'da oruç kelimesi "savm" kelimesi ile ifade edilir ve sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamını taşımaktadır. Manevi güzelliklerle ve bolluk bereketle dolu Ramazan ayına az bir zaman kala aynı zamanda bu ay, manevi hayatımızda seçkin yeri olan fırsatlar ve imkanlar ayı olarak da bilinir. Allah'ın rızasını kazanma, sevdiği kullarından olabilme için bir fırsat olarak ifade edilen Ramazan ne zaman başlıyor, orucun ilk günü ne zaman? Diyanet ile Ramazan ayı başlangıç tarihi ile ilk oruç tarihi 2021!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Orucun son günü ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.