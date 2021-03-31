Arapça'da oruç kelimesi "savm" kelimesi ile ifade edilir ve sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamını taşımaktadır. Manevi güzelliklerle ve bolluk bereketle dolu Ramazan ayına az bir zaman kala aynı zamanda bu ay, manevi hayatımızda seçkin yeri olan fırsatlar ve imkanlar ayı olarak da bilinir. Allah'ın rızasını kazanma, sevdiği kullarından olabilme için bir fırsat olarak ifade edilen Ramazan ne zaman başlıyor, orucun ilk günü ne zaman? Diyanet ile Ramazan ayı başlangıç tarihi ile ilk oruç tarihi 2021!
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Orucun son günü ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.
İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler ve aylar takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak.
Müslümanlar ilk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
RAMAZAN AYI'NIN FAZİLETİ NEDİR?
Ramazan ayı müminler için bir rahmet, mağfiret, dayanışma ve paylaşma mevsimidir. Bu ay, manevî hayatımızda seçkin yeri olan fırsatlar ve imkanlar ayıdır. Ramazan, Allah'ın rızasını kazanma, sevdiği kullarından olabilme için fırsattır. Ramazan'ın her unsuru böyle bir kazancı sağlayıcı niteliktedir.
Oruç Arapça'da "savm" kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır. İslâm dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.