Rusya ile iyi niyet anlaşması

'İvanovo Bölgesi Yatırım Potansiyeli' tanıtım toplantısına İvanovo Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Ludmila Dmitriyeva, Rusya'nın Türkiye Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil'in yanı sıra iş çevreleri katıldı.

DALKIRAN: "TİCARİ KÖPRÜ KURMAK İSTİYORUZ"

GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran, 2 ay önce İvanovo Bölgesi başkanı ile bir telekonferans gerçekleştirerek, bölgedeki yatırım fırsatlarını ve hükümet desteklerini yerinde incelemek ve orada yapılan yatırımları görmek için İvanovo Bölgesi'ne davet edildiklerini söyledi.

Orta ve uzun vadede temel amaçlarının Diyarbakır'da üretilen tekstil markalarının hem ulusal hem de uluslararası alanda görünür olmasını sağlamak ve Diyarbakır'ı tekstil ve modanın merkezi haline getirmek olduğunu ifade eden Dalkıran, "Bugünkü toplantımızın buna hizmet edeceğine inanıyoruz. Ekonomik olarak büyüyen ve büyümeye devam edecek olan kentimiz ve yerel markalarımızın uluslararası alanlarda daha görünür olması için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada imzalayacağımız iş birliği protokolü ile İvanovo ile Diyarbakır arasında ticari bir köprü oluşmasına vesile olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

YAĞLI'DAN DİYARBAKIR'A DAVET

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı ise, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekerek "Burası sadece tekstil alanında değil turizm, tarım gibi birçok alanda büyük bir potansiyel arz eden bir bölgemiz. Değerli komşumuz Rusya'dan temmuz-ağustos dönemi biraz sıcak olur onun dışında her dönemde sizleri buraya bekliyoruz. Bugün imzalanacak protokolle ilişkilerimizin daha ileri bir safhaya ulaşmasını umut ediyorum" dedi.

Anlaşmanın ardından İvanova Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Ludmila Dmitriyeva ve Beraberindeki heyet Güneydoğu Tekstil Sanayi İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı Mehmet Dalkıran tarafından Diyarbakır Organize sanayi Bölgesindeki fabrikalarda incelemelerde bulundu.