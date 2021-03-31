Sağlık Müdürü Şanlıurfalıları uyardı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Şanlıurfa orta riskli iller (sarı) arasında yer almıştı.

Son zamanlarda artan korona virüs vaka sayısından dolayı maviden sarıya dönen Şanlıurfa'da, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş esnafı uyararak, lokanta ve restoranlarda çok dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Erkuş, yaptığı uyarıda vaka sayısının en düşük şehirlerin arasında olmamıza rağmen Vaka sayılarımız artıyor. Hafta sonları, komşu çok yüksek riskli illerimizden Şanlıurfa'ya gezi amaçlı seyahatler konusunda başta esnaf, lokanta ve restoranlarda çok dikkatli olunmalı gerek." diye açıklamalarda bulundu.