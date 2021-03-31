Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu 38 kişi gözaltına alındı

Bu kapsamda tespit edilen uyuşturucu tacirleri 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından KOM ekipleri ile JÖH ve keskin nişancı timlerinin yer aldığı 252 jandarma, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Viranşehir, Harran ve Eyyübiye ilçeleri ile Mardin, Adıyaman, Gaziantep, Mersin ile Uşak'ta belirlenen 38 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

JÖH timlerinin bazı adreslere "koçbaşı" kullanarak girdiği operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramalarda, saksı ve yastık gibi değişik alanlara saklanmış 1 kilo 600 gram metamfetamin, 90 gram eroin, 173 gram esrar, 10 sentetik hap, 8 kök kenevir, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 8 tabanca şarjörü ve bu silahlara ait 103 mermi ile 3 kesici alet ele geçirildi.

Operasyon sırasında olası bir saldırı girişimi için keskin nişancılar, baskınların yapıldığı evleri gören hakim bir yerde elleri tetikte bekledi. Uyuşturucu madde ve silahla el koyan jandarma gözaltına aldığı şüphelileri sağlık kontrolünden geçirerek ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.