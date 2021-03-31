Şanlıurfa’nın 4 ilçesinde operasyon, 20 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre il jandarma komutanlığına bağlı ekipler Ceylanpınar, Harran, Viranşehir ve Eyyübiye ilçe kırsalında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan adreslerde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü işleyen 20 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 18 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımında bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin adreslerde yapılan aramalarda bir adet faturasız kurusıkı tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 48 adet 9 mm çapında fişek, 15 adet 7.65 mm. çapında fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 40 adet av tüfeği fişeği, 3 adet kama-kesici alet, 952 gr. Metamfetamin uyuşturucu madde, 90 gr. Eroin, 118 gr. Kubar esrar, 42 gr. Toz esrar, 13 gr. Reçine esrar, 10 adet sentetik hap, 8 kök kenevir bitkisi, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini açıkladı.