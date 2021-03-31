Şehirler arası seyahat yasağı var mı, kalktı mı, hangi illerde var? Özel araçla il dışına çıkmak serbest mi?

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor. Son olarak illerin risk haritası güncellenirken gözler şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, var mı, hangi illerde var, özel araçla il dışına çıkmak serbest mi gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yayınlanan karara göre sokağa çıkma yasağı devam edecek illerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek. İşte şehirler arası seyahat yasağı son gelişmeleri…

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI, KALKTI MI?

Koranvirüs salgını sebebiyle şehirler arası seyahat yasağı uygulanmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı süresince belirtilen günlerde belirtilen zorunlu hallerde yapılan seyahatlere izin verilirken şehirler arası seyahat yasağı var mı, kalktı mı gibi soruların yanıtları belli oldu.