Sena İsminin Anlamı Nedir? TDK ile Sena Ne Demek, Kökeni Nedir?

Türkiye'de en popüler isimlerden bir tanesidir. Anne ve baba adaylarının göz atmadan geçmediği seçenekler arasında bulunur. Dört harften oluşan bu ismin telaffuzunun kolay olması ve kulağa hoş gelmesi tercih nedenlerindendir. Kız bebekler için kullanılan Sena isminin anlamı da birçok kişi tarafından araştırılır. Sena isminin anlamı nedir sorusuna cevap arayanlar ve son kararını bu yönde verecekler doğru yerdeler. Sena isminin anlamı ne demek? Sena Kur'an'da geçiyor mu ve ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar...

SENA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Popüler isimler kategorisinde yer alan ve en sık karşılaşılan isimlerden birisidir. Arapça bir sözcük olan ve dört harften oluşan Sena, kulağa en hoş gelen seçeneklerdendir. Telaffuzunun kolay olması ve anlamının güzel olması anne ve baba adaylarına bu ismi cazip kılar.

Sena'nın bilinen ilk anlamı övgü'dür. Bu sözcük bazı yerlerde şimşekten çakan parıltı yerine ışık olarak geçmektedir. Öte yandan Sena ne demek sorusuna yanıt olarak alkışlamak ve methiye söylemek ifadeleri kullanılabilir.

SENA KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Sena, Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetlerde yer almış isimlerden birisidir. Kur'an'da yer alıyor olması da farklı bir tercih nedenidir. Nur suresinin 43. ayetinde geçen sözcük şimşeğin parıltısı anlamındadır. Allah'ın yaratma kudretini anlatan bu ayette şimşeğin yaradılışından çıkarılacak dersler ele alınmıştır.