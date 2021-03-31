Siverek Belediyesi okullara fidan dağıttı

Siverek Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğince Orman Haftası etkinlikleri kapsamında merkez ve kırsal mahallerde bulunan okulların yanı sıra kurumların ağaçlandırılması amacıyla çeşitli meyve ağaçlarının yer aldığı 18 bin fidan dağıtımı yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatıyla 'Daha yeşil bir Siverek' oluşturmak adına Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğiyle Orman Haftası kapsamında kırsal ve merkezde bulunan okullarımızın yanı sıra kurumlarımızda ağaçlandırma çalışması başlattık. Temin ettiğimiz 18 bin adet fidanı kırsal mahallelerimizde öğrencilerimizin katılımıyla toprakla buluşturmaya başladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."