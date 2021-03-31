2021 ŞOK çalışma saatleri : ŞOK market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

ŞOK market çalışma saatleri indirimli ürünler kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hem hafta içi hem hafta sonu birbirinden güzel indirimleri raflara dizen markette alışveriş yapmak isteyenler çalışma saatleri içerisinde ihtiyaçlarını almak zorunda. Koronavirüs sebebiyle saatlerinde değişiklik yapan mağazada her gün binlerce müşteri ağırlanıyor. Peki ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2021 ŞOK market çalışma saatleri!

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Her hafta birbirinden uygun ve kaliteli indirimleriyle dikkat çeken ŞOK market çalışma saatleri vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Pazar günü ŞOK düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

ŞOK market hafta içi saat 10.00 ve 20.00, hafta sonu 10.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. ŞOK marketler öğle arası tatili yapmadan hizmet veriyor.

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Pazar günü ŞOK düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor. ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

ŞOK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Türkiye'nin 81 ilinde 7215'i aşan mağazası bulunan ŞOK market açılış ve kapanış saati;

ŞOK hafta içi ve Cumartesi (düşük, orta ve yüksek risk grubunda) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (çok yüksek riskli illerde 10.00-17.00)

ŞOK Pazar günü: Düşük ve orta risk grubunda 07.00-20.00 arası çalışıyor.