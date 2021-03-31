Sokak ortasında dehşet saçtılar! "Düğünümüze neden geldiniz" cinayeti kameralara böyle yansıdı





Edinilen bilgiye göre, olay 14 Mart Pazar günü merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle arasında yapılan düğünde C.G. (17) Gürsoy Kaya'nın yanına gelerek "Bu mahalle sizin değil, bizim düğünümüze neden geldiniz" dedi.